مطربة مغربية شهيرة تعتزل الغناء: لم أعد قادرة

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

فاجأت المطربة المغربية الشعبية الشهيرة الحاجة الحمداوية، جمهورها، بإعلانها اعتزال الغناء، مشيرة خلال مؤتمر صحافي في مدينة الدار البيضاء، أمس، إلى أنها تحتاج إلى الراحة، ولم تعد قادرة على الغناء، بعد أن بلغت من العمر 94 عاماً.

وأعلنت المطربة، التي بدأت مسيرتها مع الفن منذ خمسينات القرن الماضي، عن تسليمها لإرثها من الأغنيات إلى الفنانة الشابة كزينة سعيد عويطة، لافتة إلى أنها ستحافظ على ذلك الإرث الفني الذي حظى باحترام كبير في بلدها، حسب تقارير إعلامية مغربية.

وكشفت المطربة المخضرمة، التي تعد من رواد فن «العيطة»، عن العمل (الدويتو) الذي جمعها بكزينة خلال المؤتمر.

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