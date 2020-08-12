«فتى بوليوود الشقي» سانجاي دات مصاب بسرطان الرئة

المصدر: نيودلهي - أ.ف.ب

أعلنت وسائل إعلام هندية، اليوم الأربعاء، أن نجم بوليوود سانجاي دات، الذي شكّلت حياته المضطربة موضوع فيلم سينمائي، مصاب بسرطان الرئة.

وكان الممثل (61 عاماً) الملقب بـ«فتى بوليوود الشقي»، قد خرج من السجن سنة 2016 بعد أربع سنوات وراء القضبان إثر مسار قضائي طويل. ودين سنة 2007 بتهمة حيازة أسلحة بصورة غير قانونية بعدما تسلمها من أشخاص ضالعين في الهجمات التي شهدتها بومباي في 12 مارس 1993 وأوقعت 257 قتيلاً.

كذلك واجه الممثل المولود لأم مسلمة وأب هندوسي كانا من أهم النجوم الهنود، مشكلات مرتبطة بتعاطي المخدرات.

ونشر الفنان بياناً على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الثلاثاء شرح فيه أنه حالياً «في استراحة قصيرة للخضوع لعلاج طبي».

وأوردت وسائل إعلام في وقت لاحق تغريدة كشف فيها الصحافي المتخصص كومال ناهتا أن دات يعاني سرطان الرئة، وسيتوجه إلى الولايات المتحدة للعلاج.

وذاع صيت سانجاي دات في ثمانينات القرن الماضي مع أفلام الحركة التي كان يخرج مشاهده الخطرة بنفسه. واتخذت حياته منحى درامياً مع توقيفه بعد هجمات بومباي.

وبعد الحكم عليه بالسجن ست سنوات، أمضى 18 شهراً خلف القضبان قبل إطلاق سراحه بكفالة بانتظار حكم الاستئناف. وخُففت عقوبته إلى السجن خمس سنوات في عام 2013، وأعيد توقيفه قبل إطلاق سراحه مطلع 2016 بموجب إطلاق سراح مبكر بسبب حسن السلوك.

وتزوج الممثل ثلاث مرات، وفقد زوجته الأولى ريشا سنة 1996 بعد إصابتها بورم دماغي.

وروى دات سنة 2018 قصة حياته المضطربة في فيلم بعنوان «سانجو».

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