شهادات محبة إلى حسين الجسمي.. تغمر مواقع التواصل

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

شهادات محبة واعتزاز للفنان الإماراتي حسين الجسمي، فاضت بها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، عبر هاشتاغ «حسين الجسمي كلنا نحبك»، الذي أطلقه محبو الفنان وجمهوره.

وتصدّر «التريند» في مختلف الدول العربية، وشهد «الهاشتاغ» مشاركة واسعة من الجمهور ومن الفنانين والشخصيات العامة الذين أشادوا ليس فقط بما يقدمه حسين الجسمي من فن راق، ولكن أيضاً بما يتصف به من أخلاق عالية وإنسانية مع الجميع.

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