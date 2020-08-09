فنانة بحرينية تعلن إصابتها بـ «كورونا».. وتطلب دعماً من نوع خاص

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

أعلنت الفنانة البحرينية سلوى الجراش عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، معربة عن ثقتها في تجاوز المرض بفضل دعم جمهورها.

ونشرت سلوى الجراش عبر حسابها على «انستغرام» رسالة دعت فيها جمهورها لدعمها قائلة: «أشكر من كل قلبي كل من سأل عني.. أنا اليوم وايد احسن والحمد لله رب العالمين وبما أن الحالة النفسية لها تأثير وايد كبير وأكثر من 50% للتعافي من فيروس كورونا.. وروني محبتكم وتعليقاتكم الحلوة والطاقة الإيجابية ونكت ومنشن فيديوهات اضحك».

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