سلمى حايك : قلبي مكسور على بيروت

المصدر: متابعة- حياة الحرزي

كشفت النجمة المكسيكية من أصل لبناني، سلمى حايك، عن ألمها وحزنها العميقين من النكبة التي حلت العاصمة اللبنانية بيروت جراء الانفجار الكبير الذي وقع في مرفأ بيروت أول من أمس.

ونشرت "سلمى"، مقطع فيديو يجسد الانفجار عبر حسابها الشخصي على موقع "الإنستغرام"، وكتبت معلقة على الفيديو "دمر انفجاران اليوم عاصمة لبنان، قلبي مكسور على جميع الأشخاص الذين فقدوا أحباءهم والمتواجدين في المناطق المتضررة في بيروت الحبيبة"

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