أحمد اليماحي بعد تعافيه: موعدنا الثلاثاء مع حدث استثنائي

المصدر: إيناس محيسن - أبوظبي

أعلن الإعلامي الإماراتي أحمد اليماحي عن تعافيه من الأزمة الصحية التي ألمت فيه الأسبوع قبل الماضي، وأجرى على إثرها جراحة في الأمعاء، واعدا جمهوره بلقاء الثلاثاء المقبل مع حدث استثنائي.

وتقدم اليماحي في تغريدة نشرها مساء اليوم، الجمعة، عبر حسابه على موقع "تويتر" بالشكر لجمهوره ومحبيه، قال فيها: "الأحبة الكرام، نعم الله كثيرة، أجملها محبة الناس، خلال الفترة الماضية غمرت بمئات المكالمات والرسائل، شكرا لكم، واعتذر لمن لم أتمكن من الرد عليهم، من الله علي بالشفاء لفضل دعائكم، موعدنا الثلاثاء بإذن الله مع حدث استثنائي"، وحظيت التغريدة بالردود واسعة عبر فيها المغردون عن سعادتهم بتعافي اليماحي، داعين له بالتوفيق.

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