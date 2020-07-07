القبض على ممثلة مصرية بتهمة قتل زوجها بالعمد

المصدر: موقع الإمارات اليوم

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الفنانة المصرية عبير بيبرس، بعد إقدامها على قتل زوجها، عقب مشاجرة حادة نشبت بينهما في مسكنهما الخاص بمنطقة البساتين شمال القاهرة.

وتعود تفاصيل الجريمة، عندما تلقت شرطة النجدة بالقاهرة بلاغاً بوجود متوفى بأحد المنازل، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، لتكتشف الشرطة أن زوجة الضحية، ممثلة مشهورة تدعى عبير بيبرس، قامت بقتل زوجها بقطعة زجاج خلال مشاجرة بينهما داخل شقتهما بسبب خلافات زوجية.

وبمواجهة الفنانة اعترفت بارتكابها الجريمة، مؤكدة أن زوجها كان دائم التعدي بالضرب عليها بدون سبب، مؤكدة أنها فقدت أعصابها يوم الحادث فقامت بطعنه طعنة نافذة، وذلك لسبه لها بألفاظ خادشة للحياء بجانب صفعها، ما تسبب في فقد أعصابها فأقدمت على قتله.

النيابة العامة قررت حبس الممثلة الشابة عبير بيبرس، على ذمة التحقيقات بتهمة قتل زوجها بطعن زجاجة مكسورة في صدره فتوفى داخل منزل الزوجية في البساتين خلال مشاجرة جمعتهما.

وأضافت المصادر، أن قاضي المعارضات جدد حبس المتهمة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.

وقالت الفنانة المصرية عبير بيبرس أمام النيابة: "كان بيضربني وهو عايش كل يوم على أي حاجة، وبعد ما مات تسبب في دخولي السجن منه لله بقى".

وأضافت بيبرس أنها نفذت الجريمة بغرز زجاجة فى صدر زوجها، ليلقى مصرعه، بعد أن صفعها على وجهها، وأنها لم تتمالك نفسها، وفقدت أعصابها وأمسكت زجاجة، بعد أن كسرت رقبتها ثم غرزتها في جسده، فسقط على الأرض فاقدا للوعي، ومات إثرها داخل المستشفى.

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