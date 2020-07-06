يحيى الفخراني بعد التنمر على رجاء الجداوي: هذه وصيتي لأولادي إذا مرضت

المصدر: متابعة الامارات اليوم

كشفت الفنان المصري الكبير يحيى الفخراني، عن وصيته لأولاده إذا أصابه المرض، وقال الفخراني في تصريحات مع الإعلامي عمرو أديب: "لما حصل تنمر على الراحلة القديرة رجاء الجداوي على السوشيال ميديا اتقهرت.. وقلت لأولادي لو مرضت وهتكلف ملايين محدش ياخد من الدولة حاجة، وأنا ميسور الحال". وقال لعمرو أديب: "اللي تنمر على رجاء الجداوي كان مستكتر عليها أن الدولة تنقلها المستشفى".

وتعرضت الفنانة المصرية رجاء الجداوي التي فارقت الحياة، أول من أمس، لهجوم كبير من قبل بعض الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب سرعة قيام الحكومة المصرية بنقلها إلى مستشفى الإسماعيلية فور علمهم بإصابتها بفيروس كورونا.

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