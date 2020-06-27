سما المصري تنهار.. بعد الحكم بسجنها 3 سنوات

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بمعاقبة الفنانة سما المصري، بالسجن ثلاث سنوات، وتغريمها 300 ألف جنيه مصري في اتهامها بخدش الحياء العام.

وخلال الجلسة بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامي منصور، ظهرت الفنانة الاستعراضية سامية أحمد عطية عبدالرحمن، والشهيرة بـ«سما المصرى» قبل النطق بالحكم مرتدية «نقاباً وكمامة»، وفور «صدور الحكم انهارت من البكاء، مرددة: أنا معملتش حاجة حسبي الله ونعم الوكيل»، حسب موقع الشروق المصرية الذي نقل عن محامي سما المصري، أشرف ناجي، قوله إنه سيتقدم باستئناف على حكم الحبس ثلاث سنوات والغرامة 300 ألف جنيه، الصادر ضد موكلته.

يشار إلى أن النائب العام في مصر، المستشار حماده الصاوي، كان قد أمر بحبس سما المصري على ذمة التحقيقات لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام، عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي.

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