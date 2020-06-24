ابنة الفنانة رجاء الجداوي: حين كنت أقول لها "مفيش أمل" كانت ترد يحيي العظام وهي رميم

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

وسط تضارب الأنباء عن تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي، التي تخضع للرعاية الصحية بأحد المستشفيات، بعد إصابتها منذ أسابيع بفيروس كورونا المستجد، مازالت ابنتها الوحيدة أميرة متمسكة بالأمل، عبر كلماتها التي تكتبها على حسابها على موقع "فيس بوك" وكانها رسائل رد على الشائعات التي تتنتشر بشدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها ما يتعلق بغيات الفنانة الكبيرة عن الوعي، رغم نفي مصادر في مستشفى أبوخليفة للعزل في مدينة الإسماعيلية، كما نقلت وسائل إعلام مصرية.

ومن آخر ما كتبته ابنة رجاء الجداوي الليلة الماضية: "لما كنت أقول لمامي دي خلاص مفيش أمل تقولي متقوليش كده وألا تعلمي يا أميره وألا تعلمي ربك قادر .. يحيي العظام وهي رميم ..دي ثقتها دايما فيك يا رب".

يشار إلى أن الفنانة رجاء الجداوي التي أصيبت منذ أسابيع بفيروس كورونا قد أجرت ثلاث مسحات، بعد تلقيها العلاج في مستشفى أبوخليفة للعزل بالإسماعيلية، وجاءت نتائجها إيجابية، وأدخلت مؤخراً إلى العناية المركزة، بعد احتياج حالتها الصحية إلى التنفس الصناعي.

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