سوسن بدر ترد على خبر وصورة خطوبتها

المصدر: متابعة الامارات اليوم

ردت الفنانة المصرية، سوسن بدر، على صور لها تم تداولها بشكل كبير على في مواقع التواصل الاجتماعي بفستان خطوبة، متبوعة بتعليق "من خطوبة سوسن بدر..خليكوا أنتو كاتبين الخاص ممنوع".

وأكدت الفنانة المصرية في تصريحات لجريدة "اليوم السابع"، أن هذه الصور كذب، قائلة : "كذب طبعا أكيد لو حقيقي كنت نزلت صور على صفحتي على إنستغرام، بلاش إشاعات سخيفة"، مشيرة إلى أن الصورة المتداولة هي من حفل افتتاح مهرجان الفيلم القصير بالجامعة البريطانية عام 2018. وخطفت سوسن بدر الأنظار في الحفل بعدما ظهرت للمرة الأولى بخصلات الشعر الأبيض دون أن تخشى علامات تقدم العمر، وأطلق عليها في حفل الافتتاح لقب نفرتيتي السينما المصرية.

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