انتحار الممثل الهندي الشاب سوشانت سينغ

المصدر:
  • نيودلهي - د.ب.أ
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أعلنت شرطة مومباي اليوم الأحد أنه تم العثور على الممثل سوشانت سينغ راجبوت (34 عاماً) مشنوقاً في شقته في مومباي.

ونقلت وكالة بريس تراتس أوف انديا عن الشرطة القول إنه يجرى التحقيق في الواقعة.

وقال مانوج شارما، المسؤول بالشرطة «لقد انتحر في منزله في باندرا، وفريقنا متواجد هناك».

ومن اشهر الأفلام التي قام ببطولتها سوشانت : Detective Byomkesh Bakshy  وMS Dhoni: The Untold Story.

وكانت مديرة أعمال سوشانت ديشا ساليمان قد انتحرت الأسبوع الماضي.

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