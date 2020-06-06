وفاة الإعلامي السعودي علي حكمي بعد أن نعى نفسه: «سنرحل يوماً دون وداع»

المصدر: إيناس محيسن - أبوظبي

تسببت الوفاة المفاجئة للإعلامي السعودي علي حكمي بصدمة لجمهوره، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن رحل الإعلامي الشاب مساء أمس الجمعة، أثناء ممارسته السباحة على شاطئ مدينة جازان بالسعودية، بعد أن قام بتصوير وبث مشاهد عدة للأمطار والأجواء العاصفة التي يشهدها المكان قبل وفاته بدقائق.

ونعى العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الإعلامي الذي حصل على جائز الحوار الإعلامي عام 2018، بينما نشر البعض رسائل نشرها علي حكمي قبل وفاته بدا وكأنه يشعر فيها بقرب وفاته وينعي نفسه، منها تغريدة يدعو فيها: «اللهم اجعلني كغيمة مرت، روت ثم ولت»،ومنشور آخر يقول فيه: «سنرحل يوماً دون وداع سنترك خلفنا كل ما نريد وما لا نريد ذلك هو الرحيل البعيد لذا اللهم ارزقنا حسن الحياة وحسن الرحيل وارزقنا بمن يدعو لنا بعد الموت».

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