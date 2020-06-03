أطباء عالجوا 300 مصاب يوصون به: الفيتامين الأقوى في التصدي لـ«كورونا»

المصدر: متابعة - الامارات اليوم

يقوي فيتامين «سي» مناعة الجسم، ويحميه من العديد من الفيروسات، كما أنه ينشط أداء الأعضاء البشرية ويقاوم الشيخوخة.

ومع ظهور فيروس كورونا المستجد، توصل الأطباء حديثاً إلى أن فيتامين «سي» يساعد أيضاً على محاربة «كوفيد 19»، بحسب موقع «دوتشي فيلا" الألماني.

هذه المعلومة هي خلاصة توصل إليها مجموعة من الأطباء ضمت 30 طبيباً، سهروا على علاج 300 مصاب بفيروس كورونا المستجد في مستشفى تشيان جياتونغ في الصين. وطوّر هؤلاء الأطباء بروتوكول العلاج اعتماداً على فيتامين «سي»، وهو ما ثبت فيما بعد نجاعته في رفع فرص العلاج من الفيروس وبالتالي تخفيض نسبة الوفيات.

وأوضح الأطباء الصينيون في تقرير حول الدراسة، أنهم حقنوا المرضى بفيتامين سي كمادة سائلة مركزة، سواء ظهرت عليهم أعراض طفيفة أو قوية بعد إصابتهم بفيروس كورونا.

ووفق النتائج السريرية؛ فإن حقن فيتامين سي كسائل، كانت له نتائج واعدة، حسب الدكتور ريشارد شينغ، الطبيب الأميركي - الصيني وأحد أعضاء الفريق المعالج، وفق ما نقل عنه موقع هايلبراكسك الألماني.

ولأنه لا يمكن للعامة الحصول على حقنة فيتامين سي، لكونها لا تستخدم إلا في التجارب الطبية أو في المستشفيات، ينصح هؤلاء الأطباء الناس العاديين بالاعتماد على ما يوجد لديهم من مخزون طبيعي من هذا الفيتامين للحصول على جرعة يومية لا بأس بها.

يشار إلى أن من الفواكه التي تحتوي على نسب عالية من فيتامين سي هي الأناناس والبرتقال والليمون والزنباع (غريب فروت). أما البروكولي والكرنب فيتصدران باقي أنواع الخضراوات بأعلى نسب من فيتامين سي.

ولأن فيتامين سي سرعان ما ينقضي مفعوله بفعل الحرارة، فيفضل عدم الإكثار في طبخ الخضراوات وإنما لدقائق معدودة، كما ينصح بتناول الليمون كعصير عوض شربه في الشاي أو ساخناً مع العسل كما هو شائع عند الإصابة بنزلات البرد.

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