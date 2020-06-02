رحيل الفنان المصري علي عبدالرحيم

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

توفي اليوم الثلاثاء، الفنان المصري علي عبدالرحيم، عن عمر ناهر الـ59 عاماً.

ونعت نقابة المهن التمثيلية في مصر الفنان الراحل. وكتب عزوز عادل، عضو مجلس إدارة النقابة عبر صفحته على موقع «فيس بوك»: «البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان الكبير على عبدالرحيم، رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان»، كما نقلت وسائل إعلامية مصرية.

والراحل، من خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، قسم التمثيل والإخراج، ومن أشهر أعماله «شمس الزناتي» مع الزعيم عادل إمام، وشارك في نحو 60 عملاً فنياً ما بين مسلسلات وأفلام ومسرحيات. وتعرض مؤخراً لوعكة صحية.

وكانت آخر أعماله مسلسل «يا أنا يا جدو» الذي عرض في رمضان الماضي، كما كان يستعد للمشاركة في مسلسل خالد بن الوليد، كما صرح في أحد حواراته الأخيرة.

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