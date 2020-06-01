غضب بسبب حفل زفاف شقيقة محمد رمضان والشرطة تلقي القبض على العريس

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

ألقت قوات الشرطة القبض على زوج شقيقة الفنان محمد رمضان، ومنظم حفل زفافهما أمس الأحد..

وكان محمد رمضان يحتفل بحفل بزفاف شقيقته إيمان، بحضور عدد من أقارب العروسين والأصدقاء المقربين، بإحدى الفيلات بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي، حين وقعت تطورات غير متوقعة.

وكشف مصدر أمني، أنه تلقى إخطارًا بإقامة حفل زفاف بمنطقة الشيخ زايد، جنوب القاهرة، لتنتقل قوات الأمن إلى موقع الحفل، على خلفية عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية التي يفرضها فيروس كورونا.

وأضاف المصدر الأمني في تصريح نقلته "جريدة الشروق" أنه بعد التحقيق مع أصحاب حفل الزفاف تم صرفهم من قسم الشرطة.

وأقر الزوج أن حفل الزفاف كان داخل فيلته، واقتصر على أسرة العروسين فقط مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.

شهدت مواقع التواصل في مصر عاصفة غضب بسبب حفل زفاف شقيقة الفنان محمد رمضان وتداول المغردون لقطات من الحفل الذي شهد عدم التزام المدعوين بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ومنها ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، فضلا عن العناق والمصافحة.

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