إلزام أحمد عز بـ 42 ألف جنيه إسترليني مصروفات دراسية لنجليه من زينة

المصدر: متابعه الامارات اليوم

قضت محكمة الأسرة في مدينة نصر، بمصر، بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 42 ألف جنيه إسترليني مصروفات دراسية لتوأمه من الفنانة زينة، حسبما أوردت وسائل إعلام مصرية، اليوم.

وقال محامي الفنانة زينة معتز الدكر، لـ موقع «مصراوي»، إن حكم المصروفات الدراسية يشمل العامين الدراسيين 2018/2019 و2019/2020، وصدر بالإسترليني لأنها عملة الدفع في مدرستي الطفلين.

وكانت محكمة مستأنف الأسرة بمدينة نصر، في وقت سابق قد أيدت الحكم الصادر بإلزام أحمد عز بزيادة نفقة طفليه من الفنانة زينة لـ30 ألف جنيه مصري.

وفي يناير العام الماضي، قضت محكمة الأسرة بخلع زينة من أحمد عز، كما ألزمته بدفع 29 ألف جنيه إسترليني مصروفات دراسية لنجليه.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news