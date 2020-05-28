متأثرا بفيروس كورونا.. الكويت تودع فنانها الشعبي المحبوب ناصر الفرج

المصدر: متابعة الامارات اليوم

توفي اليوم المغني الشعبي الكويتي الشهير ناصر سلمان الفرج متأثرا بإصابته بفيروس كورونا​، وكتب عبد الله سلمان الفرج شقيق الفنان الكويتي الراحل معلنا​ وفاته عبر صفحته الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي قائلا: الحمد لله على كل حال، توفي أخوي ناصر الفرج إثر إصابته بڤيروس كورونا، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وسارع العشرات من الفنانين والاعلاميين الى نعي الفنان الراحل والتعبيرعن حزنهم بهذه الخسارة وانطلقت مسيرة ناصر سلمان الفرج مع فرقة القصر الأحمر للفنون الشعبية ويعد من أحد مؤسسيها أيضًا، كما عمل لسنوات طويلة في وزارة الإعلام الكويتية واستقال منها بسبب مرضه، وتفرغ للإنشاد والظهور في المقابلات التلفزيونية.

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