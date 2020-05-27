أكبر معمر مصري مصاب ب"كورونا" يشفى في 9 أيام

المصدر: متابعة الامارات اليوم

تعافي أكبر معمر مصري مصاب ب"كورونا" بسرعة قياسية رغم أن عمره تجاوزه 93 عاما، بحسب صحيفة " المصري اليوم". و استغرقت مدة علاج المعمر المصري عبد المنعم صالح بحسب الصحيفة 9 أيام فقط.

وقالت مصادر طبية إن المصاب تم تحويله للمستشفى بعد الكشف عليه لإصابته بالتهاب رئوي حاد والاشتباه بإصابته بفيروس كورونا وأثبتت نتائج التحاليل والأشعة إيجابية فحوصاته للفيروس.

وأضافت المصادر أنه تم عزل المريض وتم تقديم الرعاية الطبية الفائقة له مع إجراء الفحوصات اللازمة بشكل دوري، حتى أثبتت نتائج التحاليل بعد ذلك سلبية حمله للفيروس وتم السماح له بالخروج من المستشفى مع وضعه تحت الملاحظة وفقا لبرنامج العزل المنزلي.

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