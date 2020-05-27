ابنة رجاء الجداوي ترجح إصابة أمها في عزاء صالح كامل وليس "لعبة النسيان"

المصدر: متابعة الامارات اليوم

رجحت وسائل إعلام مصرية، أن يكون مصدر نقل فيروس كورونا للفنانة القديرة رجاء الجداوي جاء خلال مشاركتها في عزاء رجل الأعمال السعودي صالح كامل، زوج الفنانة صفاء أبو السعود، 28 رمضان الماضي.

وأكدت أميرة حسن مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوي أنه بالفعل هناك شكوك من أن العزاء هو السبب، وليس خلال مشاركتها في مسلسل " لعبة النسيان"، خاصة أن والدتها شعرت ببداية أعراض "كورونا" عقب يومين فقط من عودتها من العزاء، ولم تذهب إلى أي مكان بعدها.

وأوضحت أميرة أن العزاء شهد حضور عدد كبير من المشاهير وآخرين غير معروفين، مطالبة الجميع الالتزام بالحجر المنزلي وعدم المشاركة في أي فعاليات مهما كانت أهميتها حتى يتجنب الجميع هذا السيناريو الأليم.

وكانت الفنانة رجاء الجداوي قد صرحت في وقت سابق لموقع "القاهرة 24": "لا أعرف مصدر إصابتي بالفيروس، فنحن نسير في أي مكان ولا نعلم من أين قد يأتي، وهناك بعض من مصابي كورونا، لا تظهر عليهم أعراض الفيروس، فيمكن أن يكون اختلط بها شخص ما من هؤلاء الأشخاص".

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