رجاء الجداوي تتعرض لموجة هجوم وتنمر بعد إصابتها ب "كورونا"

المصدر: متابعة الامارات اليوم

انشغلت منصات التواصل الاجتماعي قي مصر والعالم العربي بموجة الهجوم والتنمر الكبير الذي تعرضت لها الفنانة المصرية القديرة رجاء الجداوي، بعد إصابتها بفيروس كورونا، والتي تزامنت إصابتها مع وفاة طبيب شاب بالفيروس.

سبب هذا الهجوم بحسب المنتقدين هو سرعة نقلها إلى المستشفى، والاستجابة الطبية لحالتها، في الوقت الذي يعتبرون أنه تم إهمال حالة الطبيب الذي تسببت وفاته بموجة غضب كبيرة في مصر، مادفع وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، إلى فتح تحقيق عاجل في أسباب وفاة الدكتور الشاب.

عدد من الفنانين والإعلاميين دخلو على خط الأزمة مبدين استغرابهم من انتقاد الجداوي من بينهم الفنانة هالة صدقي، التي قالت عبر حسابها على موقع "فيسبوك": " المفروض نسيبها تموت وما تتعالجش لأنها فنانة؟ مش فاهمة، وهي كان ليها الأولوية لأنها ست كبيرة، ولأن كورونا خطرها أكبر على الناس الكبار، لو في أي محسوبية مكانتش راحت الإسماعيلية، كانت راحت أي مستشفي في القاهرة جنب بيتها".

وأضافت: " الدكاترة، ليهم أولوية في العلاج، بس مش سرير رجاء الجداوي اللي عطّل إنقاذ أي مواطن، هي مواطنة مصرية وليها كل الحقوق للعلاج، من غير تنمر ومن غير سخرية مش لازم الفنان يكون في ذيل القائمة علشان ترتاحوا".

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