صورة للفنانة رجاء الجداوي من داخل مستشفى العزل بعد إصابتها ب"كورونا"

المصدر: متابعة الامارات اليوم

تداولت وسائل إعلام مصرية، ومنصات تواصل الاجتماعي أول صورة للفنانة رجاء الجداوي من داخل مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية، حيث تخضع للعلاج إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وتخضع الفنانة القديرة للعلاج في غرفة عادية وحالتها لا تحتاج إلى عناية مركزة أو جهاز تنفس، حيث أن حالتها الصحية مستقرة تماما.

وأكدت الفنانة الكبيرة في تصريح سابق لها "أنها لن تخرج من المستشفى قبل المدة المقررة للبقاء" وطالبت جمهورها بعدم الاستهانة بالفيروس داعية الجميع إلى أخذ كل الاحتياطات اللازمة.

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