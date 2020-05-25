رجاء الجداوي في أول تصريح بعد إصابتها بـ «كورونا»: لا تستهينوا بـ «الفيروس»

المصدر: متابعة الامارات اليوم

في أول تصريح لها، بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا، قالت الفنانة المصرية رجاء الجداوي، اليوم، إنها تتلقى الرعاية، حالياً، داخل مستشفى العزل بالإسماعيلية. وأكدت الفنانة الكبيرة، في تصريح لموقع «مصراوي»، أنها لن تخرج من المستشفى قبل انتهاء مدة العزل المقررة.

وأضافت: «كنت أتخذ كل إجراءات الوقاية، لكن إن كان من يحيط بك لا يفعل ذلك، فالإصابة ستكون أكيدة، إحنا عاوزين نخاف أكتر على ولادنا وأهلنا، ولازم نخاف على بعض أكتر من كدة».

ووجهت النجمة المصرية الشكر إلى جمهورها، قائلة: «أنا بشكر الناس كلها، ويمكن دعم الناس هو اللي مخليني أتحمل اللي أنا فيه، ربنا يكرمهم وماسمعش عن حد منهم أي سوء».

ووجهت الجداوي نصيحة إلى الجميع، قائلة: «ياريت ماحدش يستهون بالمرض ده، لأن إحنا بنتعامل مع شبح مش عارفينه، ومش عارفين إحنا ممكن ناخده من مين، يجوز اللي جنبك حامل للفيروس ومش باين عليه أي أعراض، ياريت الناس كلها تتخذ إجراءات الوقاية، وربنا يعدي الأزمة دي على خير».

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