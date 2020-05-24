إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

نقلت الفنانة المصرية رجاء الجداوي، إلى أحد مستشفيات العزل الصحي بمدينة الإسماعيلية، صباح اليوم ، جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد 19“.

وذكرت مواقع محلية مصرية، نقلا عن مصادر صحية مؤكدة، أن الفنانة المصرية صاحبة الـ82 عاما، أصيبت بالفيروس، وتم نقلها على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقالت أميرة ابنة الفنانة الكبيرة في تصريحات صحفية، إن والدتها ظهرت عليها أعراض الفيروس، كارتفاع شديد في درجة الحرارة منذ أمس السبت.

وأشارت إلى أنها قامت بإجراء تحليل لوالدتها وجاءت النتيجة إيجابية، مطالبة كل المصريين بالدعاء لأمها حتى تخرج من الأزمة المفاجئة التي لحقت بها.

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