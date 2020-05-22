وفاة الفنان السوري مأمون الفرخ عن 62 عاما

المصدر: متابعة الامارات اليوم

توفي اليوم الفنان السوري مأمون الفرخ عن عمر ناهز الـ 62 عاماً، إثر احتشاء عضلة القلب. وأعلنت ونعت نقابة الفنانين السوريين وفاة الفنان الذي ترك بصمة في العديد من الاعمال الدرامية والمسرحية كما جسد بصوته العشرات من أبرز سخضيات الرسوم المتحرمة التي احبها الاطفال في العالم العربي.

ولد الفنان الراحل في عام 1958، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل وقسم كلية الدراما والموسيقى، وحاصل على درجة الماجستير من جامعة العلوم والتكنولوجيا.

شغل الفرخ منصب مدير مسرح القباني في دمشق سابقاً، ويشغل حالياً مدير مسرح الطفل والعرائس، وله عدة دراسات في المجال، مثل "سيكولوجيا اللعب عند الطفل"، و"النص الموجه للطفل".

شارك الفرخ في أكثر من 50 مسلسلاً درامياً كان آخرها الجزء العاشر من مسلسل "باب الحارة" بشخصية "أبو نكاشة"، ومن أعماله أيضاً "أبو كامل"، "يوميات مدير عام"، " بطل من هذا الزمن"، وغيرها.

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