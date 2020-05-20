صلاح تيزاني: غيث أسعدني..شكرا للهلال الاحمر الإماراتي

المصدر: إيناس محيسن-أبوظبي

أكد الفنان اللبناني المخضرم صلاح تيزاني المعروف بشخصية "أبوسليم" أن ظهوره مع الشاب الإماراتي غيث في برنامج "قلبي اطمأن" لم يكن مرتب له، ولكنه تلقى اتصالا من صديق له يدعى محمد بيضون وطلب منه أن يتناولا الغداء معا، وعندما ذهب للقائه في المكان المحدد وجد غيث هناك. ووجه تيزاني في مداخلة له مع برنامج "ET بالعربي" الشكر لغيث وللهلال الأحمر الإماراتي على مساعدتهم له، مؤكدا أنه المساعدة لم تقتصر على الجانب المادي فقط، ولكنها تضمنت جانب معنوي حيث احتفل به فريق عمل البرنامج واحضروا له قالب تورته عليه صورته، وهو ما أسعده.

ونفى أن يكون قد حصل من قبل على تأمين صحي من أحد البرامج التلفزيونية اللبنانية، موضحاً أن غيث قدم له تأمينا صحيا مدى الحياة وراتب شهري لمدة سنتين.

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