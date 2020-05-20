غضب من ظهور محيي إسماعيل في "رامز مجنون رسمي": لقد تخطى حدود العيب

المصدر: إيناس محيسن-أبوظبي

تسبب ظهور الفنان محيي إسماعيل في حلقة اليوم الأربعاء من برنامج "رامز مجنون رسمي"، في حالة من الغضب، وانتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر مغردون على موقع "تويتر" أن تنفيذ المقالب التي اعتاد رامز تنفيذها مع ضيوف برنامجه من الشباب لا تتناسب مع فنان في عمر محيي إسماعيل، مشيرين أن هذه التصرفات تخالف أخلاقيات المجتمع العربي والتي تقوم على احترام كبار السن. ووصف البعض الحلقة بأن "رامز تخطى حدود العيب".

واحتل الفنان محيي إسماعيل التريند فور ظهوره في البرنامج، وعلق المشاركون في الهاشتاغ على شخصيته المختلفة واعتزازه بنفسه وهو ما ظهر في تعريفه لنفسه في بداية البرنامج بأنه "فنان وفيلسوف وعبقري"، وبأنه "القيصر" .

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