حريق يفجع الفنانة جيسي عبدو في والدها.. والأم بالمستشفى

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

تسبب حريق شب اليوم الأحد في شقة أسرة الفنانة اللبنانية جيسي عبدو، في وفاة والدها، بعد أن أتت النيران على المكان إثر انفجار أسطوانة الغاز.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام (وطنية) بأن حريقاً اندلع عصر اليوم داخل شقة في الطابق الخامس من مبنى سكني في منطقة زوق مكايل- كسروان (جبل لبنان)، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء في مركز الدفاع المدني في جونية، سارعت إلى المكان، وعملت على إخماد النيران التي أتت على معظم محتويات الشقة.

وأضافت أن عناصر الإطفاء خلال إخمادها الحريق عثرت على جثة جرجس عبدو متفحمة جراء انفجار قارورة الغاز في مطبخ الشقة، إضافة إلى إصابة سيدة بضيق تنفس نتيجة تنشقها الدخان، ونقلت إلى مستشفى لبنان في جونية.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن السيدة التي نقلت إلى المستشفى هي والدة الفنانة جيسي عبدو غير الموجودة في لبنان حالياً، والتي كان مقرراً عودتها الأربعاء المقبل.

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