وفاة فريد ويلارد.. ممثل أضحك أجيالاً من المشاهدين

المصدر: لوس أنجلوس - أ.ف.ب

توفي الممثل الأميركي فريد ويلارد الحائز أربع جوائز «إيمي» والذي ظهر في أفلام بينها «أنكورمان» و«ذيس إيز سباينل تاب» ومسلسلات بينها «مودرن فاميلي»، عن 86 عاماً، كما أعلن وكيل أعماله أمس السبت.

ولم يكشف وكيل أعماله مايك إيزنشتات سبب الوفاة ولا مكان حصولها.

وأثار نبأ وفاة ويلارد سلسلة رسائل تكريمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي من ممثلين بينهم جيمي لي كورتيس التي كتبت عبر تويتر «شكراً على الضحكات القلبية سيد ويلارد».

كذلك غرّد الممثل ستيف كاريل: «فريد ويلارد كان أطرف شخص عملت معه. لقد كان رجلاً لطيفاً ورائعاً».

وعرف المشاهدون ويلارد أخيراً بدور والد الممثل تاي بوريل (شخصية فيل دانفي) في المسلسل التلفزيوني الكوميدي الناجح «مودرن فاميلي».

وأضحك الراحل أجيالاً من المشاهدين في أفلام كثيرة على مر عقود، بينها «وايتينغ فور غافمان» و«إيه مايتي ويند» و«بست إن شو».

وبدأ ويلارد مسيرته المسرحية مع انتقاله إلى نيويورك في نهاية الخمسينات.

وشارك في الكثير من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، بينها ظهوره بدور هانك ماكدوغال في المواسم الأحدث من مسلسل «إيفريبادي لافز رايمند» الكوميدي الشهير.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news