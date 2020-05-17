بالفيديو.. ابنة محمد رمضان تشاركه الفيديو الترويجي لأغنية «كورونا»

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  • متابعة - الامارات اليوم
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ظهرت ابنة النجم المصري محمد رمضان معه للمرة الأولى في أغنية جديدة عن «كورونا» نشر مقطعاً منها عبر صفحته على "إنستغرام"،

وكانت ابنة محمد رمضان حنين في الفيديو تجلس خلفه في السيارة تقلد حركات والدها وهي تؤدي معه كلمات الأغنية التي تحمل رسالة توعية بخطورة الفيروس.

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