بالفيديو.. ابنة محمد رمضان تشاركه الفيديو الترويجي لأغنية «كورونا»

المصدر: متابعة - الامارات اليوم

ظهرت ابنة النجم المصري محمد رمضان معه للمرة الأولى في أغنية جديدة عن «كورونا» نشر مقطعاً منها عبر صفحته على "إنستغرام"،

وكانت ابنة محمد رمضان حنين في الفيديو تجلس خلفه في السيارة تقلد حركات والدها وهي تؤدي معه كلمات الأغنية التي تحمل رسالة توعية بخطورة الفيروس.

ابنة #محمد_رمضان تظهر معه للمرة الأولى في أغنية جديدة عن #كورونا نشر مقطعاً منها عبر صفحته على #إنستغرام، وكانت ابنته حنين في الفيديو تجلس خلفه في السيارة تقلد حركات والدها وهي تؤدي معه كلمات الأغنية التي تحمل رسالة توعية بخطورة هذا الفيروس#نجوم_الفن pic.twitter.com/qOJHDIOLOH — 24.ae | منوعات (@24Entertain) May 16, 2020

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