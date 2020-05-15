أحمد فلوكس في أزمة جديدة: سأقاضي من سرّب مقطع الفيديو

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

حظي مقطع فيديو للفنان المصري أحمد فلوكس يعتدي فيه على أحد افراد الأمن، على بوابة «كمباوند» سكني في مصر، بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وتسبب بحملة هجوم جديدة على فلوكس من قبل رواد لـ«السوشيال ميديا».

ويظهر المقطع أحمد فلوكس وهو ينزل من سيارته، ويدفع فرد الأمن أكثر من مرة.

من ناحيته، دافع الفنان عن نفسه بأنه معتدى عليه وليس العكس، مشيراً إلى أنه يوجد فيديو آخر يظهر ما حدث بالضبط، مهدداً بأنه سيقاضي من سرّب المقطع من كاميرات المراقبة.

وانتشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، وتسبب بانتقادات لفلوكس الذي دخل في أزمات عدة خلال الفترة الماضية.

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