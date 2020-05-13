ابنة «البرنس» التي أبكت المشاهدين.. هذا ما دفعها للبكاء

المصدر: إيناس محيسن - أبوظبي

رغم أن عمرها لا يتجاوز 5 سنوات؛ احتلت الطفلة فريدة حسام «التريند» على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن لفتت الأنظار بقوة إلى موهبتها التي ظهرت في الحلقة الـ18 من مسلسل «البرنس»، والذي تقوم فيه بدور «مريم» ابنه الفنان محمد رمضان (رضوان البرنس)، وذلك بعد ظهورها في المشهد الذي تركها فيه عمها، الذي يقوم بدوره الفنان أحمد زاهر، في الشارع لتواجه مصيرها وحيدة.

وأعرب مغردون عن إعجابهم الشديد بأداء الطفلة فريدة حسام الصادق، والذي مكنها من انتزاع دموع المشاهدين، وحقق المشهد على «يوتيوب» نسبة مشاهدة تجاوزت المليون ونصف مشاهدة.

وأوضح مخرج المسلسل محمد سامي، في مداخلة مع برنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الابراشي على التلفزيون المصري، أن دموع فريدة في المشهد كانت حقيقية لأنه تعمد ابعاد والدتها من موقع التصوير، وعندما لم تجدها انخرطت في البكاء.

وقامت فريدة بتصوير مقطع فيديو طمأنت فيه الجمهور أنها بخير، وأن الأحداث القادمة من العمل ستكشف ذلك.

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