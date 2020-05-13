توقف عرض مسلسل "مخرج 7".. فنان سعودي يكشف عن السبب الحقيقي

المصدر: إيناس محيسن-أبوظبي

كشف الفنان السعودي عبدالمجيد الرهيدي أن توقف عرض مسلسل "مخرج 7"، يرجع إلى أنه يتكون من 20 حلقة فقط وليس 30 كما هو المعتاد في الأعمال الدرامية التي تعرض في شهر رمضان، وذلك يرجع إلى عدم استطاعة فريق العمل استكمال تصوير باقي الحلقات في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد. وقال الرهيدي في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "رحلة مخرج7 توقفت لظروف خارجة عن إرادتنا مع أن فريق العمل حاول قدر الإمكان تصوير أكبر قدر ممكن ونجحنا بإنهاء 20 حلقة رغم ظروف جائحة كورونا ولأن الفنان قدوة فقد كنا أول المبادرين بالتطبيق والحجر فور الانتهاء من العمل والتزمنا بالتعليمات والأنظمة".

الطريف أن بطل العمل الفنان ناصر القصبي مازح الرهيدي مغردا: "يا واد بطل بكش إنت جبت لنا الجنان علشان نقنعك بالحجر وجريناك جر وسحبناك تسحيب على الفندق وكل كلمة والثانية تقول يا دين أمي يا دين أمي خلينا ساكتين يا ولد، قال إيش الفنان قدوة".

وتداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر توقف المسلسل مرجعين هذا الأمر إلى ما أثاره من جدل، خاصة في تطرقه لموضوع التطبيع مع اسرائيل، وآراء اجتماعية جريئة.

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