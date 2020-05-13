غيث يرسم البسمة على وجه أم غفران..أعادها إلى بلدها الثاني "الإمارات"

المصدر: إيناس محيسن-أبوظبي

بسمة جديدة رسمها الشاب الإماراتي غيث من خلال الحلقة ال19 من برنامجه "قلبي اطمان" الذي يعرض على قناة أبوظبي يوميا في رمضان الجاري، بعد أن استطاع أن يدخل السعادة على أم غفران، وهي أرملة عراقية مصابة بالسرطان بلا معيل ولا عمل، وتقوم بتربية 4 أيتام، بعد أن تكفل البرنامج بعلاجها، واحضارها إلى "بلدهم الثاني" الإمارات من جديد، حيث كانت الاسرة تقيم في الامارات لمدة 13 عاما، وتوفي زوجها ودفن فيها، وعادت بعد ذلك الاسرة إلى العراق.

وعقب انتهاء الحلقة، تصدرت جملة غيث "اصنع لنفسك ماضي جميل" التريند عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر رواد هذه المواقع عن تقديرهم لكا ما يقوم به غيث من أعمال خيرية لإدخال البسمة والفرحة على قلوب المحتاجين.

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