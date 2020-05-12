حلمي بكر يجهش في البكاء : بلطجية ضربوني وأخذوا ابنتي الصغيرة

المصدر: متابعة الامارات اليوم

دخل الملحن الكبير حلمي بكر بنوبة بكاء، في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع إيناس الدغيدي على قناة "القاهرة والناس" وذلك بعد ان تطرقت الدغيدي إلى سيرة ابنته الصغيرة، التي أخذتها منه والدتها وطليقته، قائلا: "طليقتي أحضرت بلطجية وضربوني وتغرضت لضرب مبرح. هل يصح هذا لرجل كبير له اسم، وأجد من يشجع من قام بذلك؟".

وتابع المحلن المعروف: "ابنتي منذ 33 يوماً تقول لي: وحشتني يا أبي وتقول لي: بابا رأيتك في حلمي، وشاهدت أن هناك من أحزنك وأنا أتيت وأعطيتك الماء لتشرب"، مضيفاً في سرد ما حصل معه: "أقدمت والدة ابنتي على قطع الاتصال بيننا".

وناشد بكر المسؤولين: "ابنتي قمة من الذكاء، وهي موجودة مع والدتها منذ ثلاث سنوات وثلاثة أشهر. هذا الأسبوع تعرضت للضرب من "بلطجية" والمحاضر موجودة".

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