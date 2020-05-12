وفاة الفنان المصري إبراهيم نصر.. نجم الكاميرا الخفية في الزمن الجميل

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

توفي فجر اليوم الثلاثاء الفنان المصري القدير إبراهيم نصر، الذي اشتهر ببرنامج الكاميرا الخفية عبر التلفزيون المصري في الزمن الجميل.

وصرح نقيب الممثلين في مصر، الدكتور أشرف زكي، بأن جثمان الفنان الراحل تم تشييعه من كنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية (القاهرة)، قبل أن يوارى الثرى بمقابر الأسرة.

ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنان الراحل. وقالت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبدالدايم في بيان إن الراحل كان «أحد صناع البهجة في عالم الكوميديا، ويعد أسلوبه مدرسة مستقلة ومميزة».

يشار إلى أن إبراهيم نصر ولد عام 1946، في منطقة شبرا، وتخرج في كلية الآداب، وبدأ مسيرته مع المونولوجات الكوميدية، وتقليد الفنانين، وانطلق بعدها إلى التلفزيون والسينما، ومن ثم برامج المقالب التي كانت ترسم الضحكة على وجوه كثيرين.

وأطل بأدوار في العديد من المسلسلات والأفلام، ولكن اسمه ارتبط بشكل خاص بالكاميرا الخفية: «انسى الدنيا» و«زكية زكريا» وغيرهما، والتي كانت تعرض في شهر رمضان.

ومن أبرز أعماله السينمائية فيلم «شمس الزناتي» مع النجم عادل إمام، و«مستر كاراتيه» مع الراحل أحمد زكي، بالإضافة إلى «إكس لارج» مع الفنان أحمد حلمي، والذي حاز عنه ثلاث جوائز. كما شارك في مسلسلات شهيرة عدة، من بينها: «على باب زويلة»، و«مارد الجبل» و«رأفت الهجان».

ونعى النجم أحمد مكي على حسابه بـ«تويتر» الفنان الراحل قائلاً: «وداعاً أستاذ إبراهيم نصر.. الفنان القدير إلي ياما ضحكنا من قلوبنا... الله يرحمه ويحسن إليه»، ناشراً صورة جمعته بالراحل.

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