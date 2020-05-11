سميرة سعيد «الطفلة» تشدو بأغنية دينية.. فنانة من يومها

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

بمناسبة أجواء شهر رمضان، استعادت النجمة سميرة سعيد أغنية دينية بعنوان: «أنا من أتباع محمد» أدتها منذ سنوات بعيدة في زمن الطفولة، خلال بداياتها الفنية.

ونشرت الفنانة المغربية مقطعاً من الأغنية الدينية على حسابها بموقع «تويتر» أمس الأحد، وحظيت بتفاعل لافت من المتابعين الذين أشادوا بصوت مازال يحتفظ بعذوبته وجماله. والأغنية من ألحان الموسيقار عبدالعاطي امنا، وكلمات الطاهر سباطة.

ومن كلمات الأغنية: «أنا من أتباع محمد عليه الصلاه والسلام.. بشهادة واحدة نشهّد.. هي شعار الإسلام.. لا إله إلا الله.. محمد رسول الله.. إلهي ارحم ضعفي.. وكن ليا ولي ونصير.. قلبي الطاهر الصافي.. بيحب المولى حب كبير».



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