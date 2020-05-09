يسرا توجع القلوب في «خيانة عهد»: أصعب موقف على الأم

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

أعربت النجمة يسرا عن سعادتها بالأصداء الواسعة التي حققتها الحلقات الأخيرة من مسلسها الرمضاني «خيانة عهد»، والذي شهد أحداثاً درامية برعت فيها الفنانة المصرية بشكل خاص، مجسدة لوعة الأم التي فقدت ابنها.

وقالت يسرا حول تلك المشاهد على حسابها الرسمي بـ«تويتر»: «أصعب موقف على أيّ أم.. ربنا ما يكتب على حد فراق غالي ولا يوجع قلب أم على ولادها».

وشكرت يسرا جمهورها على هذه الحفاوة التي حظي بها أداءها في «خيانة عهد»، واعدة المشاهدين بمفاجآت جديدة خلال الحلقات المقبلة.

بينما قالت الفنانة المصرية خلال استضافتها ببرنامج «إم. بي.سي تريندينغ» على قناة «إم.بي.سي4» أمس الجمعة، إن مشاهد المشرحة وتوديع ابنها في العمل كانت صعبة، موضحة أن بكاءها بالفعل كان حقيقياً، ولم يكن تمثيلاً، إذ استدعت لحظات وفاة أمها الراحلة وكيف يكون الفراق صعباً، بعيداً عن الصراخ والكليشيهات المعهودة في مثل هذه المواقف.

ويشارك يسرا في «خيانة عهد» كل من الفنانين حلا شيحة، وجمانة مراد، وخالد أنور، وخالد سرحان، وبيومي فؤاد، وعبير صبري، وهنادي مهنا، وآخرون.

وشهدت الحلقتين الماضيتين فقدان الأم عهد (يسرا) لابنها وتعرفها على جثمانه بالمشرحة، وتم ذلك الغدر على يد شقيقته التي يملأها الكره (حلا شيحة). كما رفضت عهد أن ترتدي الأسود حداداً على ابنها، مقدمة أداء حاز إشادات بالجملة. ووصف الإعلامي اللبناني أداء يسرا بالمبدع. فيما انهالت التعليقات على الفنانة، مشيدة بتمثيلها المعبر، وإحساسها الذي لامس كثيرين، ما جعل المسلسل يتصدر «التريند» خلال اليومين الماضيين.

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