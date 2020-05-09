مادونا تكشف اصابتها ب"كورونا" منذ 7 أسابيع

المصدر: إيناس محيسن-أبوظبي

فاجأت المغنية العالمية مادونا متابعيها بإعلانها إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، موضحة أنها تعافت الآن وبصحة جيدة.

وقالت الفنانة البالغة من العمر 61 عاما، في منشور لها عبر حسابها على "انستغرام": "لست مريضة في الوقت الحالي، عندما يكون الاختبار إيجابيا للأجسام المضادة فهذا يعني أنك مصاب بالفيروس، وهذه كانت حالتي، فقد مرضت في نهاية جولتي بباريس قبل 7 أسابيع مع العديد من الفنانين الآخرين المشاركين في العرض، ووقتها اعتقدنا أن ما ليدنا هو انفلونزا حادة.. ونحن جميعا بصحة جيدة حاليا". وأعربت مادونا عن سعادتها أن تكون جزءا من جهود التصدي لفيروس "كورونا" المستجد عبر التبرع لصالح الأبحاث الهادفة لاكتشاف لقاح له.

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