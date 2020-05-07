عبير صبري: الانجاب قد يكون مستحيلا وعادل أمام قال لي "خدودك زي سهيل رمزي"

المصدر: نجلاء سليم- القاهرة

أثارت الفنانة عبير صبري حالة من الجدل في تصريحات وصفت "بالجريئة" مع المخرجة ايناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"حيث تحدثت عن الكثير من الأمور وتطرق إلى القبلات بالأعمال الفنية قائلة "البوس في الأفلام حرام وده كلامي قبل الحجاب وبعده، ومعملتش غير دورين وكان المخرج هو اللي بيفرض عليا ده، ولكن لدوقتي استحالة وبعد الجواز ممنوع".

وحول عدم إنجابها حتى الآن، قالت: "أنا عديت سن الأربعين، وطبيًا الإنجاب يبدو أنه مش متاح، والعمليات محتاجة وقت كبير".

ونفت عبير وجود عداوة بينها وبين الفنانة غادة عبد الرازق معتبرة ان هذا موضوع غير حقيقي وليس له معنى، واذا طلبت منها غادة التواجد في عمل ستوافق، نافية ما يتردد عن خضوعها لأي عملية تجميل وقالت: "عمري ما نفخت، وومش عيب ولو عايزة أعمل أنا حرة ".

وتظهر عبير صبري بدور ام لشابة وشابه في مسلسل "خيانة عهد" وعلقت على قبولها هذا الدور بقولها .. انها لا تحب دور الام ولكنها وافقت بعد ان رشحتها يسرا بطلة العمل لهذا الدور

واختتمت عبير تصريحاتها الجريئة بأن عادل امام قال لها في بداية مشوارها الفني ان خدودها تشبه سهير رمزي بينما غازلها الفنان الراحل احمد زكي وقال لها ان جمالها يشبه ميرفت امين وجيلها.

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