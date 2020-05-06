القضاء يصدر قراره في «رامز مجنون رسمي» بمصر

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

أيد القضاء الإداري في مصر، استمرار عرض برنامج «رامز مجنون رسمي» الذى يقدمه الفنان رامز جلال على «إم.بى.سى» منذ بداية شهر رمضان المبارك، وأثار جدلاً.

وقضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، اليوم الأربعاء، برفض دعوى طالبت بوقف البرنامج الذي يقدمه رامز جلال على ترددات النايل سات، وقضت بإحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة لاعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

وذكرت تقارير إعلامية مصرية، أن مقيمي الدعوى ضد البرنامج قد أشاروا إلى أن «رامز مجنون رسمي» يعبر عن العنف الحقيقي، كما أنه اخترع كرسياً يجعل الجالس عليه مكبلاً لا يستطيع الحركة، ويمارس معه أقسى أنواع العذاب ليحقق ما يتمنى من مشاهدات، كذلك يستخدم الثعابين والكهرباء والمياه وغيرهم من أساليب العذاب، كما يطالب ضيوفه بمدحه بطريقة إجبارية دون وجه حق.

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