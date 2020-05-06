"أم هارون" بقفازات طبية "لمرة واحدة" يثير سخرية المتابعين

المصدر: متابعة الامارات اليوم

أثار مشهد للفنانة الكويتية حياة الفهد، رودود فعل ساخرة على منصات التواصل الاجتماعي حيث ظهرت الفهد التي تؤدي شخصية "ام هارون" السيدة اليهودية، وهي ترتدي قفازات طبية ذات استخدام المرة الواحدة، خلال قيامها بعملها في مهنة التمريض، وعلق الجمهور أن هذه القفازات لم تكن معروفة في زمن احداث العمل ( الاربعينيات)، حيث تم إنتجتها من قبل شركة "أنسيل" الأسترالية في الستينيات.

وتساءل الجمهور كيف للمخرج المصري محمد العدل أن يقع بمثل هذا الخطأ؟ . وقالوا إنّه كان يجدر بالمخرج أن يبحث بشكل أكبر لاسيما أن العمل يعود لحقبة قديمة حتى لا تقع مثل هذه الأخطاء السطحية التي بات من السهل رصدها وكشفها.

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