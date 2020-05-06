فيدو وصورة.. نورهشام سليم في أول ظهور له: فكرت في الانتحار قبل أن أحب نفسي

المصدر: إيناس محيسن-أبوظبي

تصدر الفنان هشام سليم وابنه نور، "تريند" عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أول ظهور لهما بعد إعلان سليم عن تحو لابنته نورا إلى ذكر واسمه نور. وعبر رواد المغردون عبر موقع "تويتر" عن دعمهم للفنان وابنه، ووصفوه بانه "أب حقيقي".

وأشار نور في مقابلة عن بعد عبر الفيديو مع الإعلامي جعفر عبد الكريم، في برنامج "جعفر توك" على تلفزيون "دوتشيه فيله" أمس الثلاثاء، أنه مر بأوقات صعبة فكر فيها في الانتحار لأنه لم يكن يرى مستقبل لنفسه سواء في العمل او الزواج، ولكنه تعلم بعد ذلك ان يحب نفسه، وأن يعمل ما عليه ليعيش حياته بطريقة طبيعية. معربا عن شكره لوالده على دعمه ومساندته له في كل الأوقات.

وأوضح هشام سليم أنه لم يلجأ لرجال الدين ليسأل عن حالة ابنه، مضيفاً: "ربنا هو اللي خلقنا وهو الوحيد اللي يحاسبنا". وأعرب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن اعجابهم بموقف هشام سليم وتعامله بوعي مع حالة ابنه، وإعلانه عن دعمه المتواصل له.

نور هشام سليم فكرت بالانتحار قبل عملية التحول الجنسي من نورا إلى نور! pic.twitter.com/doYXpcLxFF — The Gulf Portal News (@TheGulfPortal) May 5, 2020

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