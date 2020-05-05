هيفاء وهبي تتهم مدير أعمالها بالاستيلاء على 63 مليون جنيه مصري

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

اتهمت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي مدير أعمالها السابق بحصوله على 63 مليون جنيه مصري، دون وجه حق، بتوكيل عام كانت قد حررته له.

وذكر موقع اليوم السابع، اليوم الثلاثاء، أن محامي هيفاء وهبي، المستشار القانوني ياسر قنطوش، حرّر محضراً بقسم أول مدينة نصر (القاهرة)، ضد مدير أعمال الفنانة السابق محمد حمزة عبدالرحمن محمد، الشهير بمحمد وزيري.

واتهم قنطوش، وزيري، بحصوله على مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكات الفنانة بعدما عملت له توكيلاً عاماً، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها من المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.

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