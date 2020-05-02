عبد المجيد عبدالله بعد أغنية قبل أذان الفجر: كفاكم نظرة دونية للفنانين

المصدر: إيناس محيسن-أبوظبي

دخل الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله في جدال مع متابعي حسابه على موقع "تويتر"، بعد أن قام بنشر مقطع من أغنيته الجديد "سامح الله احتياجي" قبل آذان فجر اليوم السبت، بقليل، وهو ما أدى لانتقاد بعض متابعيه له، مطالبينه باختيار وقت مناسب لطرح الأغنية والترويج لها بعيدا عن شهر رمضان.

وفي رده على هذه الانتقادات؛ طالب عبد الله الجمهور بالتخلي عن النظرة الدونية للفنانين، وقال في تغريدته: "يا جماعة أنا بحكي مع جمهوري والواحد ماعنده شي صارت مشكلة اللي مايعجبه لا يدخل واذا تعتبروا الاغاني حرام ترى غيركم يشوف غير كذا لاتدوشونا الله يصلحكم وكل واحد داخل المنشن مفتي ويشتم كفاكم النظرة الدونية للفنانين ترا فيهم خير اكثر من بعض ناس كثير والدولة ماقصرت معترفة بالفن وكفى".

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