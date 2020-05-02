"خطأ فادح" في"البرنس"..محمد رمضان يثير سخرية مواقع التواصل

المصدر: متابعة الامارات اليوم

أثار أحد مشاهد مسلسل "البرنس" للنجم المصري محمد رمضان، حملة انتقادات وسخرية واسعة النطاق من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما وصفوه بالـ" خطأ الفادح."

فخلال الحلقة السادسة من المسلسل، ظهر رمضان في أحد المشاهد داخل المستشفى بعد تعرضه لحادث إلا أن الخطأ وقع في وصلات جهاز تخطيط القلب، فبدلًا من تركيبها على صدر الفنان، تم وضعها على ذراعه.

وأثار المشهد موجة من السخرية والغضب في آن واحد، حيث قال أحدهم "يبدو أن محمد رمضان يقوم بعمل تخطيط للقلب من ذراعه".

كتبت مغردة "حتى وإن كان مجرد تمثيل بالنسبة للمخرج والممثلين، هذه مهنتكم لازم تحترمونها، إذا قررتم تحطون مشهد طبي اهتموا بالتفاصيل، اللي يتابعونكم مو سذج ولا ينقصهم معلومات".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news