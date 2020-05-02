10 آلاف يتيم على كفالة "قلبي اطمأن"

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

نجح برنامج "قلبي اطمأن" المبادرة الخيرية الإنسانية الإماراتية- في أول مبادرة أطلقها خلال شهر رمضان المبارك الحالي وذلك بكفالة 10 آلاف يتيم من 10 دول خلال 5 أيام فقط بعد الإعلان عن كفالة 1000 يتيم من الأردن في ثاني أيام الشهر الفضيل.

وشهدت المبادرة تفاعلاً لافتاً من قبل المتابعين داخل وخارج دولة الإمارات،

وأغلق برنامج قلبي اطمأن مبادرة كفالة الأيتام بعد نجاحه في تأمين كفالة العدد المطلوب بدعم ملايين المتابعين والمشاهدين حول العالم، لكنه أكد لجمهور المتابعين أن الباب لا يزال مفتوحاً لدعم مبادرة كفالة يتيم عبر منصات هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وتم اختيار الأيتام للكفالة من قبل البرنامج وفق شروط عدة، أبرزها: كون الايتام ينتمون لأسر محدودي الدخل، ويحتاجون الكثير من المتطلبات الحياتية والصحية والدراسية وأنواع الرعاية المطلوبة لغاية سن الثامنة عشرة، ليتمكنوا من الإعتماد على أنفسهم، وبناء مستقبلهم بخطى واثقة.

واستُقبلت المبادرة بترحيب لافت من قبل المتابعين على منصات مواقع التواصل الإجتماعي لما تعكسه من إنسانية أهل الإمارات، وحبهم للخير، وحرصهم الدائم على رعاية وكفالة الأيتام، كما ثمنوا دور البرنامج في عرض وتنفيذ المبادرات الإنسانية المختلفة بأسلوب إنساني كريم.

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