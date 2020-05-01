مذيعة سودانية شهيرة تعلن إصابتها بكورونا: دعواتكم.. «إن شاء الله بتتسهل»

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

كشفت المذيعة السودانية سوزان سليمان عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)/ وذلك بعد أيام من شكايتها من أعراض، كان من أبرزها فقدان حاسة الشم.

وكتبت سوزان، عبر صفحتها بموقع «فيس بوك» أمس الخميس: «الحمد لله أنا بخير.. النتيجه طلعت positive»، مختتمة المنشور بـ«دعواتكم».

وكانت المذيعة في التلفزيون السوداني، قد ذكرت منذ ثلاثة أيام أنها عانت من فقدان حاسة الشم، ولذا نصحها البعض بضرورة عمل فحوصات كورونا، وبالفعل أخذت منها العينات، ومن أختها المخالطة لحالة مشتبه بها. ولفتت إلى أنها بانتظار النتيجة التي تخرج بعد 48 ساعة.

وطلبت سوزان، التي عملت أيضاً في قناة الهلال، من الجميع، سواء جاءت النتيجة سلبية أو إيجابية، ألا ينزعجوا: «الموضوع مرض عادي بمر علينا وإن شاء الله بتتسهل».

وأفادت بعدها بأن الفحوصات جاءت إيجابية، لتنهال رسائل الدعم والتشجيع من أصدقائها ومتابعيها. وأعربت عن شكرها وتقديرها لكل المساندين، مشيرة أمس إلى أنها بانتظار «ناس الأوبئة للإجراءات القادمة».

وكتبت سوزان سليمان في آخر منشور لها منذ ساعات: «سلام ومحبة.. أنا خوفت على خوفكم علي... إن شاء الله أكون عند حسن ظنكم».



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