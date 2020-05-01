رسالة من «البرنس» محمد رمضان إلى السعوديين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حرص الفنان المصري محمد رمضان على توجيه رسالة للسعوديين بعد تصدّر مسلسله الرمضاني «البرنس» محرك البحث «غوغل» في المملكة أمس، معرباً عن شكره وتقديره لأهل المملكة.

وكتب محمد رمضان على حسابه بموقع «تويتر» اليوم الخميس: «المملكة العربية السعودية.. كل الحب والتقدير لكم ملكاً وشعباً #البرنس تمنياتي للجميع مشاهدة ممتعة». واختتم بطل «البرنس» التغريدة بعبارته المعهودة: «#ثقة_في_الله_نجاح».

يشار إلى أن مسلسل «البرنس» يعد من أبرز الأعمال التي تحظى بمشاهدات خلال السباق الدرامي الرمضاني، ويشارك في بطولته - إلى جانب محمد رمضان - عدد كبير من الفنانين، في مقدمتهم روجينا ونور وأحمد زاهر وسلوى عثمان وعبدالرحمن أبوزهرة وإدوارد.



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