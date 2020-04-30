رامز جلال وفيفي عبده في شكوى واحدة.. «القومي للمرأة»: برامج بلا قيمة يجب وقفها

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

انضمت جهة رسمية جديدة اليوم الخميس إلى المطالبين في مصر بوقف برنامجي «رامز مجنون رسمي»، و«خلي بالك من فيفي»، اللذين أثارا جدلاً كبيراً منذ انطلاق عرضهما مع بداية رمضان المبارك.

وقدم المجلس القومي للمرأة شكوى رسمية إلى لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد البرنامجين اللذين يقدمهما كل من الفنان رامز جلال، والفنانة فيفي عبده.

ونقلت جريدة الأهرام عن رئيسة المجلس الدكتورة مايا مرسي، قولها، إن لجنة الرصد الإعلامي بالمجلس رصدت العديد من المخالفات بهذين البرنامجين، مشيرة إلى أن مقدم «رامز مجنون رسمي» يعتمد على إهانة الضيوف والتنمر عليهم بصورة فجة، والإساءة الكبيرة إلى الضيفات السيدات والتقليل من شأنهن.

وبخصوص برنامج «خلي بالك من فيفي» ذكرت الدكتورة مايا أنه يسخر من مرضى الصرع ويستهزء بأصحاب البشرة السمراء بما يتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع، بالإضافة إلى خلوهما من القيمة الفنية، والأخلاقية.

وأكدت مايا مرسي «خطورة هذه البرامج كونها تؤثر بشكل كبير على سلوكيات النشء وتصدر له العديد من القيم السلبية ومنها العنف والقسوة والاستمتاع بتعذيب الآخرين، والتنمر والسخرية من المرض»، مطالبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه وقف بث هذه البرامج المسيئة.

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